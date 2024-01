Roku Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Aktie von Roku wird derzeit mit einem Kurs von 89 USD gehandelt, was einer Distanz von +1,19 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +21,12 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Roku insgesamt 17 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im zurückliegenden Monat wurden 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen abgegeben, wodurch die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose für die Aktie liegt bei 78,94 USD, was ein Abwärtspotenzial von -11,31 Prozent zum letzten Schlusskurs von 89 USD bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Roku für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Roku in den letzten 12 Monaten eine Performance von 103,2 Prozent, was einer Outperformance von +115,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Aktie mit einer Performance von 92,01 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Roku eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Roku zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt. Somit erhält die Aktie von Roku bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".