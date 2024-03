Roku Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Roku hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Telekommunikationsdienstleistungssektor liegt Roku damit um 218,86 Prozent unter dem Durchschnitt von 221,73 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter beträgt 293,34 Prozent, wobei Roku aktuell 290,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Es wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Indikatoren. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 78,41 USD, während der letzte Schlusskurs bei 63,02 USD liegt, was eine Abweichung von -19,63 Prozent darstellt. Daher erhält Roku in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen negativen Trend, da der letzte Schlusskurs von 63,02 USD deutlich unter dem Durchschnitt von 84,77 USD liegt, was einer Abweichung von -25,66 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen auf sozialen Medienplattformen vermehrt positive Meinungen in den letzten beiden Wochen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst wird die Aktie von Roku bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.