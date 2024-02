Roku Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Aktie von Roku bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter einen niedrigeren Ertrag von 3,16 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Roku in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,88 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter im Durchschnitt um -16,83 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +19,71 Prozent für Roku entspricht. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt Roku mit einer Überperformance von 16,75 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was ein weiterer positiver Faktor für die Aktie ist. Allerdings waren in den letzten Tagen überwiegend negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Roku-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Roku anhand der Dividendenrendite, der Aktienkursentwicklung, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.

