Roku Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI-Wert von Roku liegt bei 38,23 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 41,98 und wird ebenfalls als „neutral“ bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine „Neutral“-Einschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von großer Bedeutung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin. Mit einem KGV von 65,12 liegt Roku unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 296, was einer Differenz von 78 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als „günstig“ eingestuft und erhält daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein „Gut“.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Roku gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als „Neutral“ bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Roku zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Roku war negativ, was zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Roku bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Schlecht“.