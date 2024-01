Roku Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI für Roku liegt bei 75,57, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 67,42 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Roku liegt das aktuelle KGV bei 65, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 288 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Roku daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Roku beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Roku in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Roku 8-mal die Einschätzung "Gut", 7-mal die Einschätzung "Neutral" und 2-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -11,59 Prozent und ein mittleres Kursziel von 78,94 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".