Roku Aktie: Was soll das denn werden?

Die Roku-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Roku. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 78,94 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -10,76 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Roku eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Roku weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Roku in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine unterschiedliche Bewertung der Roku-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 75,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 88,46 USD deutlich darüber liegt (+17,85 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-5,47 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Roku-Aktie bei der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.