Roku Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Roku hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 103,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") einer Überrendite von 92,41 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" -12,75 Prozent, wobei Roku aktuell 115,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Roku bei 91,34 USD liegt, was einer Entfernung von +25,62 Prozent vom GD200 (72,71 USD) entspricht, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 85,2 USD, was einen Abstand von +7,21 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Roku-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roku bei 65, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 285,23) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird Roku als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Roku wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Daher bekommt Roku insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.