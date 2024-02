Roku Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Roku-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an sechs Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf vorwiegend negative Themen verlagert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Aus technischer Sicht weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Roku-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 77,94 USD auf. Der letzte Schlusskurs von 72 USD liegt somit um -7,62 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (91,93 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -21,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Roku in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,88 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -13,96 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,84 Prozent für Roku in diesem Vergleich. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,81 Prozent, wobei Roku um 14,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. In beiden Bereichen führt diese Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild der Anleger hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies zeigt sich in einer verstärkten positiven Tendenz in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Zusammengefasst erhält Roku daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

