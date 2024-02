Roku Aktie: Viel Lärm um nichts!

In den letzten zwei Wochen wurde Roku von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) wird Roku als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 65,12, was einem Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 197,49 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie von Roku ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 84,26, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 62,8 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. Bei Roku wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.