Roku Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse der Roku-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 78,06 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 63,9 USD liegt, was einer Abweichung von -18,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 90,5 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -29,39 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Roku im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,15 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 3,15 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 7 positive, 8 neutrale und 2 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Kürzerefristig liegen innerhalb eines Monats 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 78,31 USD, was einer möglichen Steigerung um 22,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Roku-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.

Fundamental betrachtet ist Roku im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter unserer Einschätzung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 65,12, was einem Abstand von 67 Prozent zum Branchen-KGV von 197,49 entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.