Roku Aktie: Ruhig bleiben!

Roku: Analyse und Bewertung durch Analysten

Das Unternehmen Roku wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 17 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers fällt dabei neutral aus, bestehend aus 7 positiven, 8 neutralen und 2 negativen Meinungen. In einem kürzeren Zeitraum von einem Monat gab es keine positiven, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen, was zu einer aktuellen neutralen Bewertung führt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 78,31 USD ergibt sich laut den Analysten ein Aufwärtspotenzial von 21,47 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Roku daher eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur Performance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor hat die Aktie von Roku im letzten Jahr eine Rendite von 2,88 Prozent erzielt, was 219,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche beträgt 294,18 Prozent, wobei Roku aktuell 291,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roku mit einem Wert von 65,12 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt ist, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Roku derzeit bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -3,14 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine schlechte Bewertung von den Analysten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Roku von den Analysten eine neutrale Gesamtbewertung erhält, wobei bestimmte Aspekte wie das KGV positiv und die Dividendenpolitik negativ bewertet wurden.