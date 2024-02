Roku Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert für Roku liegt bei 39,56, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 48,32 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einem "schlechten" Rating führt.

Analysten sehen die Aktie von Roku langfristig als "neutral" an, basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen, von denen 8 positiv, 7 neutral und 2 negativ ausfallen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 78,94 USD, was einem erwarteten Rückgang von 15,56 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Roku diskutiert, wobei jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen ein Anstieg an positiven Themen zu verzeichnen ist. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "neutral" eingestuft.