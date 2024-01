Roku Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktienanalyse für das Unternehmen Roku zeigt, dass die Dividendenrendite bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent für die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roku bei 65, was im Vergleich zum Durchschnittswert der Branche von 288,17 unterbewertet ist. Deshalb erhält Roku eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Roku in den letzten 12 Monaten insgesamt 17 Bewertungen erhalten hat, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotenzial von -11,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Roku in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Roku in den letzten 12 Monaten eine Performance von 103,2 Prozent, was einer Outperformance von +115,52 Prozent im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche bedeutet. Auch im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite mit 92,01 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält Roku in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.