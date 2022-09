Roku-Aktie: Neuer Mann für die wichtigen Aufgaben!

Bei der Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) lief es zuletzt, na ja, wir wissen, wie es lief. Der Gesamtmarkt schwächelte erneut. Für Wachstumsaktien sind steigende Zinsen ein Problem gewesen. Das ist die Ausgangslage, die wir inzwischen seit Wochen und Monaten kennen.

Allerdings arbeitet das Management der Roku-Aktie weiterhin an spannenden Möglichkeiten, um im Gesamtmarkt voranzukommen. Jetzt gibt es einen neuen Mann für die wichtigen Aufgaben. Blicken wir auf die Details, die jetzt bekannt geworden sind.

Roku-Aktie: Neuer Manager für das Plattform-Geschäft

Wie Roku nun mitteilen konnte, hat man Charlie Collier gewonnen. Der Top-Manager wird ab Oktober für das Plattform-Geschäft verantwortlich sein. Sein Titel im Unternehmen lautet President von Roku Media. Dazu gehört insbesondere das Plattformgeschäft, das für das Wachstum das Salz in der Suppe gewesen ist. Oder, um die Metapher noch deutlicher zu gestalten: Eigentlich die komplette Einlage, plus Salz, plus weiterer Gewürze.

Charlie Collier ist in der Branche kein Unbekannter. Zuletzt fungierte er als CEO von Fox Entertainment und gilt als Medien-Veteran. Das dürfte eindeutig zeigen, dass das Management des Streaming-Gatekeepers auch zukünftig auf diesen Geschäftsbereich setzt. Zu seinen Aufgaben zählt insbesondere die Weiterentwicklung der Plattform, aber auch das Medien-Geschäft, das zuletzt eigene Inhalte über den Roku Channel ins Leben rief.

Für die Roku-Aktie ist das ein interessanter Schritt. Personell sichert man sich ein gutes Know-how, um auch zukünftig den eigenen Markt und die eigene, große Chance besser und effizienter aufstellen und monetarisieren zu können. Zumindest ist das mein Take, der mit so manchen Vorschusslorbeeren gespickt ist.

Blicken wir noch auf die Bewertung

Nachdem die Roku-Aktie zuletzt wieder gefallen ist, scheint die fundamentale Bewertung deutlich preiswerter. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 8,2 Mrd. US-Dollar sehen wir durchaus eine preiswerte Aktie im Markt des Streaming. Auch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich knapp über 3 lässt diese Annahme zu. Allerdings: Profitabilität suchen wir noch vergeblich. Natürlich ist und bleibt das eine Kernaufgabe für das zukünftige Management.

Trotzdem dürfen Foolishe Investoren nicht vergessen, dass das Management zunächst versucht, möglichst ideal die eigene Plattform ins Spiel zu bringen. Das kann eine langfristig-orientierte Chance sein. Vor allem, wenn das Management zukünftig noch mehr aus der Plattform herauskitzelt. Jetzt müssen sich die Vorschusslorbeeren nur noch als valide erweisen.

Der Artikel Roku-Aktie: Neuer Mann für die wichtigen Aufgaben! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

