Roku Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von Roku wird aktuell in verschiedenen Analysen bewertet, die einen Einblick in die fundamentale und technische Entwicklung des Unternehmens geben.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Roku-Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" um 78 Prozent niedriger ist, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen über Roku hauptsächlich negativ diskutiert wurde. In den letzten Tagen hat sich die Stimmung jedoch zugunsten positiver Themen geändert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) und zeigt, dass die Roku-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Des Weiteren wird die charttechnische Entwicklung der Aktie unter die Lupe genommen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Roku-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 75,06 USD und deutet auf eine positive Entwicklung hin. Allerdings ergibt sich eine andere Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. In diesem Fall wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich für die Roku-Aktie eine neutral bis positive Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in der Zukunft gestalten werden.

