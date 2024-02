Roku Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Roku wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,88 Prozent auf. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -13,96 Prozent, was bedeutet, dass Roku im Branchenvergleich eine Outperformance von +16,84 Prozent erzielte. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor betrug die mittlere Rendite -11,81 Prozent, und Roku lag 14,69 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Roku aktuell bei 78,28 liegt, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Analysten haben der Aktie von Roku in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Gut-, 7 Neutral- und 2 Schlecht-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat wurden 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen ausgesprochen, was zu einer kurzfristigen institutionellen Einstufung als "Neutral"-Titel führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 78,53 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,07 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie von Roku die Einschätzung "Neutral".

In fundamentalen Aspekten betrachtet, weist die Aktie von Roku ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,12 auf, was 77 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.