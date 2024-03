Roku Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Roku zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,88 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter im Durchschnitt um 293,68 Prozent, was für Roku eine Underperformance von -290,81 Prozent bedeutet. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 222,7 Prozent, und Roku war 219,83 Prozent unter diesem Wert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating für Roku in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Roku liegt bei 30,59, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 77,91 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die Diskussionen über Roku in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Roku derzeit bei 78,8 USD, während der Aktienkurs selbst bei 63,99 USD liegt, was einem Abstand von -18,79 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 79,8 USD, was einer Differenz von -19,81 Prozent entspricht. Basierend auf beiden Zeiträumen ergibt sich daher insgesamt die Bewertung "Schlecht" für die Aktie von Roku.