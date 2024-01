Roku Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Dividende von Roku liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Dividendenrendite von 0 Prozent führt. Dies bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs niedriger ist als bei anderen Unternehmen in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die einen Wert von 3,24 aufweisen. Dies führt zu einer Differenz von -3,24 Prozent zur Roku-Aktie und die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Roku bei 74,29 USD liegt, während die Aktie selbst bei 89,69 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,73 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 91,66 USD, was einer Distanz von -2,15 Prozent zur Aktie entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die technische Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Roku-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,92 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 63,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Roku insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Roku eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen stabil, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine gemischte Bewertung für Roku, wobei die Dividendenpolitik und das Stimmungsbild im Fokus stehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kennzahlen und das Anlegerverhalten in Zukunft entwickeln werden.