Roku Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Roku auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 70 Punkte, was darauf hindeutet, dass Roku überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,16, was bedeutet, dass Roku als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Roku-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf eine negative Entwicklung hindeutet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Roku deuten auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Roku von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.