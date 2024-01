Roku Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roku beträgt 65, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 288,11) unter dem Durchschnitt liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung von ca. 77 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann man bei Roku über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Roku in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 58,77 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich also für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Roku beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Roku eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.