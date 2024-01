Roku Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Roku-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 75,58 USD, was 17,76 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 89 USD liegt. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 94,13 USD liegt und somit 5,45 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Roku-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Telekommunikationsdienste" hat Roku im vergangenen Jahr eine Rendite von 83,15 Prozent erzielt, was 72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite sogar um 96,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Roku war zuletzt neutral, wobei überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien verbreitet wurden. In den letzten Tagen gab es jedoch vermehrt positive Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Aktuell wird die Roku-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft, basierend auf 8 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -11,31 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Roku somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.