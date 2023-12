Roku Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung und Diskussion über die Roku-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating aufgrund der zunehmend trüben Stimmungslage der Anleger und der geringeren Diskussionsintensität.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Roku-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 47,86 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,53 ebenfalls an, dass Roku weder überkauft noch überverkauft ist.

Analystenmeinungen der letzten zwölf Monate ergeben im Schnitt ein "Neutral"-Rating für die Roku-Aktie, basierend auf 8 Gut, 7 Neutral und 2 Schlecht Einschätzungen. Kurzfristig wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da es innerhalb eines Monats keine positiven oder negativen Einschätzungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 78,94 USD, was einem möglichen Kursverlust von -16,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Roku-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,12, dass die Roku-Aktie im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" deutlich unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 287,63, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, da die Aktie deutlich günstiger bewertet ist.

