Roku Aktie: Füße still halten!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Es gab im vergangenen Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Roku. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Roku investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 3,16 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten 7 Mal eine positive Bewertung, 7 Mal eine neutrale Bewertung und 2 Mal eine negative Bewertung für Roku abgegeben. Langfristig wird der Titel daher als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat haben die Analysten eine neutrale Einschätzung abgegeben, was insgesamt zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Zudem erwarten die Analysten eine negative Kursentwicklung von -16,9 Prozent, was zu einer negativen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Roku ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie von Roku insgesamt ein "Neutral"-Rating.