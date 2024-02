Roku Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Roku liegt bei 38,23, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,98 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs für Roku derzeit auf 76,92 USD, während der Aktienkurs bei 94,7 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +23,11 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50, der die letzten 50 Tage betrachtet, liegt bei 93,71 USD, was einen Abstand von +1,06 Prozent zur Aktie bedeutet. Insgesamt erhält Roku daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Roku-Aktie abgegeben wurden. Davon waren 8 Bewertungen als "Gut" eingestuft, 7 als "Neutral" und 2 als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 78,94 USD, was einem Abwärtspotenzial von -16,64 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung für Roku.

In Bezug auf die Dividende weist die Dividendenrendite von Roku bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent auf, was 3,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Roku-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.