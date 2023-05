Roku Aktie: Am Scheideweg

Der Kurs der Aktie Roku steht am 03.05.2023, 14:33 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 55.35 USD. Der Titel wird der Branche "Unterhaltungselektronik" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Roku erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Roku aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (2 Buy, 3 Hold, 2 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (68,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 23,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 55,35 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Roku erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Roku ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 65,12 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 243,05 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Roku-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 60,94 USD. Der letzte Schlusskurs (55,35 USD) weicht somit -9,17 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (62,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,11 Prozent Abweichung). Die Roku-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Roku-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.