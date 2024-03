Roku Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Roku liegt bei 42,66, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 77,95 und deutet auf eine "schlechte" Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Roku keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten bei Roku registriert wurden, wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird Roku in dieser Kategorie daher als "schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Roku mit -1,35 Prozent mehr als 226 Prozent darunter. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 297,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Roku mit 298,51 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Roku beträgt das aktuelle KGV 65, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 199 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Roku daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "gute" Einschätzung.