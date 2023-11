Rokmaster Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell zeigt der RSI für Rokmaster einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt resultiert daraus die Einstufung "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Rokmaster eine Dividendenrendite von 0 % auf, was einen geringeren Ertrag von 3,82 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Rokmaster-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 0,05 CAD, was einem Unterschied von -28,57 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,06 CAD) weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Für Rokmaster wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.