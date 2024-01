Rokmaster Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rokmaster-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 25 eine Überverkaufssituation an. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment rund um die Rokmaster-Aktie zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über das Unternehmen diskutiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rokmaster. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse verdeutlicht, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rokmaster-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -7,14 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +30 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.