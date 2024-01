Rokko Butter Aktie: Das liegt auf Eis

Die Rokko Butter ist derzeit laut der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1362,74 JPY, während der Aktienkurs (1338 JPY) um -1,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies ergibt die Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1367,42 JPY, was einer Abweichung von -2,15 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 34,82, was bedeutet, dass die Rokko Butter weder überkauft noch -verkauft ist und daher auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Im RSI25 ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und der Buzz sowie die Anleger-Stimmung jeweils eine "Neutral"-Einstufung für die Rokko Butter.