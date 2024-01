Rokko Butter Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Rokko Butter zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist zudem gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rokko Butter-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1362,85 JPY liegt. Dieser Wert ist nahe dem aktuellen Schlusskurs von 1348 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Rokko Butter zeigt ebenfalls neutrale Werte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den Social Media Diskussionen der letzten Tage zeigt sich eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Rokko Butter. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Rokko Butter von der Redaktion in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.