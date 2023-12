Rokko Butter Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse der Rokko Butter-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1365,08 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 1303 JPY beträgt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -4,55 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1376,94 JPY, was einen Abstand von -5,37 Prozent bedeutet und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Rokko Butter von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Normalzustand unverändert. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet und führt zu einem Gesamturteil von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Rokko Butter-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 80) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 77,83) deuten darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index ein neutrales bis schlechtes Bild der Rokko Butter-Aktie.