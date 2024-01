Rokiskio Suris AB im Check!

Die Stimmung der Anleger und das allgemeine Interesse an Rokiskio Suris, einem Unternehmen am Aktienmarkt, wurden in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten.

Die Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer ergibt daher eine neutrale Bewertung für die Aktie von Rokiskio Suris für den heutigen Tag. Auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass Rokiskio Suris derzeit 1,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -0,68 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls als Analyseinstrument herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass Rokiskio Suris momentan überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet auf eine neutrale Einstufung hin, da Rokiskio Suris weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Stimmung der Anleger und die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung der Aktie von Rokiskio Suris führen.