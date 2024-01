Rokiskio Suris AB Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Rokiskio Suris bei 2,9 EUR liegt, was einer Entfernung von -0,68 Prozent vom GD200 (2,92 EUR) entspricht. Dies signalisiert laut der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 2,87 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Rokiskio Suris als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Rokiskio Suris beträgt aktuell 41,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,22, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Rokiskio Suris unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Rokiskio Suris festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Rokiskio Suris. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Rokiskio Suris. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und Buzz sowie das Anleger-Sentiment alle zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Rokiskio Suris führen.