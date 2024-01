Roivant Sciences Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analyse von Roivant Sciences zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Stimmung zum Negativen verändert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend, da der gleitende Durchschnittskurs bei 10 USD liegt und die Aktie aktuell bei 10,99 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Bewertungen von Analysten zeigen ebenfalls überwiegend positive Einschätzungen. Von 6 Analystenbewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate sind 5 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da innerhalb eines Monats 2 "Gut" und keine "Schlecht" Einschätzungen vorliegen. Die durchschnittlichen Kursziele deuten auf ein Potential von 31,18 Prozent Steigerung hin, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Roivant Sciences sowohl von der Diskussionsintensität, den Anlegern, der technischen Analyse und den Analysten eine positive Bewertung.