Roivant Sciences Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Roivant Sciences liegt der RSI7 aktuell bei 41,73 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Roivant Sciences überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Roivant Sciences-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben die Aktie von Roivant Sciences in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Die durchschnittliche Empfehlung für Roivant Sciences aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 13,42 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18 Prozent bedeutet und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Roivant Sciences lautet daher "Gut".

Die Stimmungsanalyse basierend auf Social Media-Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Roivant Sciences eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Roivant Sciences über einen längeren Zeitraum.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bewertungen von Analysten und die Anlegerstimmung für die Aktie von Roivant Sciences positiv ausfallen, während die technische Analyse auf eine neutrale bis überverkaufte Situation hinweist.