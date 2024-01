Roivant Sciences Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Roivant Sciences wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 42,35 Punkten, was bedeutet, dass die Roivant Sciences-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 30,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analyst eine positive Einschätzung abgibt und das durchschnittliche Kursziel bei 13,42 USD liegt, was eine 19,47-prozentige Steigerung vom letzten Schlusskurs (11,23 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Roivant Sciences-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Roivant Sciences war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Auswertung zeigt, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass die Roivant Sciences-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält Roivant Sciences positive Bewertungen sowohl von Analysten als auch von Anlegern, was auf eine vielversprechende Zukunft für die Aktie hindeutet.