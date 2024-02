Navitas Semiconductor Corporation Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Navitas Semiconductor überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird als "Gut" eingeschätzt.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Navitas Semiconductor-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Allerdings kommt die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat auf "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 41,51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (6,36 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse hingegen stuft die Navitas Semiconductor derzeit als "Schlecht" ein, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 7,67 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,36 USD) um -17,08 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 7 USD ergibt eine Abweichung von -9,14 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie als Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 29,38 und der RSI25 liegt bei 58,92, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.