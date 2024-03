Roivant Sciences Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Roivant Sciences-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 10,54 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,15 USD, was einem Unterschied von -3,7 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, welcher aktuell bei 10,76 USD liegt, was unter dem letzten Schlusskurs (-5,67 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis, und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Roivant Sciences, mit sieben positiven und zwei negativen Tagen. Unsicherheit herrschte an fünf Tagen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Roivant Sciences daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Analysten aus Research-Abteilungen haben die Aktie der Roivant Sciences in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 15,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,68 Prozent bedeutet, und somit eine Einstufung als "Gut" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68,8 Punkten, was bedeutet, dass die Roivant Sciences-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Roivant Sciences daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.