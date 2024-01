Rohto Pharmaceutical Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten zwei Wochen wurde über Rohto Pharmaceutical in sozialen Medien besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern, wobei an sieben Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was zu einer weiteren positiven Einschätzung führte.

Ein weiteres Signal, das zur Einschätzung herangezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser liegt bei Rohto Pharmaceutical bei 14,14, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,51 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine positive Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Rohto Pharmaceutical derzeit -7,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -9,23 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Rohto Pharmaceutical daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

