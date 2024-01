Rohto Pharmaceutical Aktie: Das ist die Höhe!

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben eine Untersuchung von Rohto Pharmaceutical auf sozialen Plattformen durchgeführt und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Rohto Pharmaceutical in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3217,64 JPY für den Schlusskurs der Rohto Pharmaceutical-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2920,5 JPY, was einem Unterschied von -9,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen aufgrund des letzten Schlusskurses eine negative Entwicklung auf, wodurch Rohto Pharmaceutical auch in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Rohto Pharmaceutical nur geringe Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Rohto Pharmaceutical einen RSI-Wert von 14,14 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher die Einstufung "Gut" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 62, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".