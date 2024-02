Fraport Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wird in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 12,22 liegt es insgesamt 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur", der bei 21,32 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche verzeichnete Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,05 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -6,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt dar, der im Durchschnitt um 5,43 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 2,64 Prozent im letzten Jahr niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 50,25 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 51,06 EUR weicht um +1,61 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 54,26 EUR, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -5,9 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung ergab 0 "Schlecht"- und 8 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie somit in der fundamentalen Analyse ein "Gut"-Rating, während sie in der Branchen- und technischen Analyse eher schlechter abschneidet. Die Anleger-Stimmung zeigt sich jedoch positiv, was in die Gesamtbewertung "Gut" einfließt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Fraport-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fraport jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fraport-Analyse.

Fraport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...