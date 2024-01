Rohto Pharmaceutical Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Rohto Pharmaceutical ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rohto Pharmaceutical derzeit bei 3214,04 JPY verläuft, was zu einer schlechten Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 2843 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,54 Prozent aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt mit einem Niveau von 3173,49 JPY eine Differenz von -10,41 Prozent, was ebenfalls als schlechtes Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Rohto Pharmaceutical ergeben eine neutrale Bewertung, da der Titel weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rohto Pharmaceutical zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein insgesamt schlechtes langfristiges Stimmungsbild über die Aktie von Rohto Pharmaceutical.