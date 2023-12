Rohto Pharmaceutical Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Rohto Pharmaceutical Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der Kurs von 2815 JPY liegt nun um -11,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -12,37 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls Anlass zur Neutralität. Mit einem RSI7-Wert von 30,8 und einem RSI25-Wert von 62,87 wird die Aktie als neutral eingestuft.

In den sozialen Medien wurde die Rohto Pharmaceutical Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was die Anleger-Stimmung auf "Gut" einstuft. Allerdings zeigt die Analyse der langfristigen Stimmung rund um die Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Rohto Pharmaceutical Aktie eine gemischte Bewertung aus technischer Analyse, RSI und Anlegerstimmung, die auf eine unsichere Entwicklung in der Zukunft hindeutet.