Rohm Aktie: Das ist erstaunlich

Der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungshersteller Rohm hat kürzlich seine Dividendenpolitik bekannt gegeben. Im Vergleich zur Branche schüttet das Unternehmen nur leicht höhere Dividenden aus, wobei der Unterschied 0,13 Prozentpunkte beträgt (1,97 % gegenüber 1,84 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Rohm keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was auf ein gesteigertes Interesse an dem Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Rohm daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die fundamentale Bewertung von Rohm zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens mit einem Wert von 16,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und entsprechend ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Rohm diskutiert wurde. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich in den letzten ein, zwei Tagen das Stimmungsbild verschlechtert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Rohm auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.