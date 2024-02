Rohm Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rohm gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI für Rohm liegt bei 47,99 und weist somit weder auf eine überkaufte noch auf eine überverkaufte Situation hin. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Bewertung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rohm-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2794,11 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2669 JPY liegt, was eine Abweichung von -4,48 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 2522,94 JPY liegt, zeigt sich eine Abweichung von +5,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Rohm mit einer Rendite von 9,3 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 13 Prozent darunter liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 48,89 Prozent, wobei Rohm mit 39,59 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.