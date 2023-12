Rohm Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rohm":

Die Aktie von Rohm wurde in den letzten Monaten in Bezug auf Sentiment und Buzz analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, während der RSI der letzten 25 Tage neutral ist. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung nach dem RSI.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, erscheint die Aktie von Rohm günstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 16,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rohm ist positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Rohm beschäftigte. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.