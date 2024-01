Rohm Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Rohm":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie liegt der Aktienkurs von Rohm um 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 50,64 Prozent, während Rohm lediglich 47,23 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rohm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2797,11 JPY. Der jüngste Schlusskurs von 2704,5 JPY weicht um -3,31 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 2636,32 JPY, und auch hier weicht der letzte Schlusskurs (+2,59 Prozent) nur geringfügig ab. Insgesamt erhält die Rohm-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rohm haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird anhand der Stimmung in den sozialen Medien bewertet, wobei eine Abnahme der Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Rohm in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Rohm in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Rohm gemäß den verschiedenen Bewertungsfaktoren ein "Neutral"-Rating.