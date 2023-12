Rohm Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Aktie des Unternehmens Rohm hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2796,75 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2702,5 JPY, was einem Unterschied von -3,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2636,72 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +2,49 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Rohm-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Rohm im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Dividendenrendite von 1,97 % auf, was 0,11 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Hierbei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Rohm-Aktie einen Wert von 80 für den RSI7 (sieben Tage) und einen Wert von 50,85 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.