Rohde & Schwarz und Schönhofer Sales and Engineering GmbH bündeln Kräfte im Bereich digitale Souveränität

München/Siegburg (ots) -Zum 14. Juli 2022 hat der Technologiekonzern Rohde & Schwarz mit der Schönhofer Sales and Engineering GmbH einen führenden Anbieter hochentwickelter Analytics-Lösungen und IT-Systeme übernommen. Gemeinsam bieten sie zukünftig Kunden aus dem Behördensektor technologisch führende Gesamtlösungen aus einer Hand an.Nach Jahren einer eher stagnierenden Entwicklung hat das Marktumfeld im Bereich Sicherheit und Aufklärung an Dynamik gewonnen. Es ist abzusehen, dass Kunden in den nächsten Jahren starken Bedarf an zielgerichteten, innovativen Lösungen haben werden. Dafür wollen sich Rohde & Schwarz und die Schönhofer Sales and Engineering GmbH (SSE) gemeinsam positionieren.Vor fast 40 Jahren gegründet, verfügt die SSE heute über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Data Analytics und Aufklärung sowie eine hohe Expertise in der Systemintegration. Damit sind die Produkte der SSE eine optimale Ergänzung des Rohde & Schwarz-Portfolios. Gemeinsam können sie Kunden nun durchgängige Signal Intelligence-Lösungen von Sensorik bis zur Datenanalyse und Sensorfusion aus einer Hand anbieten.Beide Unternehmen arbeiten bereits in Projekten erfolgreich zusammen. Nun gehen sie mit der Übernahme den nächsten Schritt. Für Martin Schönhofer, Geschäftsführer der Schönhofer Sales and Engineering GmbH, ist es der richtige Zeitpunkt: "Um der steigenden Nachfrage in unserem Geschäftsfeld gerecht zu werden, müssen wir als Firma signifikant investieren. Rohde & Schwarz bietet die Größe und Stabilität, damit wir diese Investitionen sicher tätigen können. Wir werden auch vom technologischen Know-how und vom Marktzugang unseres Partners für unseren weiteren Erfolg profitieren."Als 100-prozentige Tochter von Rohde & Schwarz wird die SSE mit ihren mehr als 100 Mitarbeitenden ihre Flexibilität erhalten und sich dynamisch weiterentwickeln. Hierbei setzen beide Unternehmen auf den Standort Siegburg. Dieser soll weiter ausgebaut werden.Peter Riedel, Geschäftsführer von Rohde & Schwarz, bekräftigt: "Die SSE ist ein erfolgreiches Unternehmen mit einem kontinuierlichen Wachstum in den letzten Jahren. Unser Ziel ist es, als starker Partner dieses Wachstum nachhaltig abzusichern. Wir können nicht nur unser Portfolio, sondern auch unsere guten Kundenbeziehungen, gerade im Behördensektor, bündeln und mögliche kommende Projekte stärker begleiten. Außerdem verbindet uns als Familienunternehmen mit starker Ingenieurs-Tradition die Begeisterung für Spitzentechnologie und Innovation."Gemeinsam können Rohde & Schwarz und Schönhofer Sales and Engineering GmbH am Standort Deutschland Zukunftstechnologien wie KI und Datenfusion vorantreiben und Schlüsseltechnologien für die digitale Souveränität sichern.