Rogue Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Dividendenrendite der Rogue im Bereich Metalle und Bergbau liegt aktuell bei 0 %, was 3,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Rogue derzeit bei 0,04 CAD, was eine neutrale Einstufung ergibt. Der Aktienkurs liegt mit 0,04 CAD auf dem gleichen Niveau und hat somit einen Abstand von 0 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,04 CAD, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Rogue mit einer Rendite von -10 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Materialienbranche um mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der Metalle und Bergbau-Branche liegt bei -10,61 Prozent, wobei Rogue mit 0,61 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im Index auf. Der RSI-Wert für Rogue liegt aktuell bei 50, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Rogue-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Branchenvergleich.